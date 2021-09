Sittel acquisita da Tim, esito positivo per 160 lavoratori: ricevuti gli stipendi arretrati

Dopo una lunga lotta per difendere il lavoro e avere spettanze arretrate, i lavoratori della Sittel (500 lavoratori in Italia di cui circa 160 in Toscana nelle sedi di Campi Bisenzio, San Miniato pisano e Grosseto) dal primo settembre sono diventati dipendenti di Tim Servizi Digitali, una società di proprietà di Tim, e hanno ricevuto i 6 mesi di stipendio arretrati.

Una soluzione resa possibile dall’impegno di Slc Cgil, delle istituzioni, di Tim e dal sostegno di tutti i lavoratori, un esempio positivo che deve diventare un modello per le tante crisi che viviamo nel nostro paese.

Per illustrare i dettagli della vertenza, la Slc Cgil e le Rsu di Sittel convocano una conferenza stampa per domani mercoledì 15 settembre alle ore 11 presso la sede di Cgil Toscana (Salone Rizzotto) in via Pier Capponi 7 a Firenze.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa