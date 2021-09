Sorpreso a spacciare, dentro la caldaia ha nascosto 27 ovuli di eroina. Arrestato nell'Aretino

Sorpreso mentre cedeva una dose nel centro a San Giovanni Valdarno, ha tentato la fuga ma è stato fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare. Ed è proprio dopo quest'ultima che un uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla guardia di finanza.

Le fiamme gialle, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo. Rinvenuti 27 ovuli di eroina, per un peso totale di 260 grammi, nascosti nella caldaia oltre ad un kit per il confezionamento delle dosi e 17mila euro, ritenuti probabili proventi di spaccio. Gli ovuli sono stati ritrovati dai cani antidroga, ben nascosti dentro la caldaia. Sequestrati anche cellulari, bilancini di precisione, sostanze utilizzate per il taglio della droga, un'agenda per la 'contabilità' e soldi anche in valuta straniera.

L'uomo, inoltre, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. All'esame dei finanziari circa la posizione fiscale dell'uomo, è risultato titolare di una ditta individuale, ma non avrebbe mai dichiarato redditi.