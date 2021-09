Empoli in nazionale: Alessandro Ghizzani gioca con l'Italia Over 40

C'è un po' di Empoli in campo con la nazionale di basket. Non si tratta della nazionale maggiore, ma degli over 40, quelli un po' più stagionati. Protagonista l'empolese Alessandro Ghizzani, ala dell'USE Basket.

Convocato in azzurro a Bellinzona, in Svizzera, Ghizzani con la Nazionale azzurra Over 40 ha disputato due amichevoli, una contro una squadra di serie B e una contro la nazionale Svizzera Over 40. "Una bella soddisfazione per noi e per lui. Super Ghizza!" è il commento della società empolese.