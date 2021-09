Via Leonardo Da Vinci pronta con la nuova pavimentazione in pietra. Riapre Via dei Neri

Terminati i lavori nel tratto di Via Leonardo da Vinci, da Via del Papa a Via dei Neri. Dopo il primo intervento, nel dicembre 2020, per la riqualificazione dell’area pedonale nell’ambito del progetto di innovazione urbana HOPE, in queste settimana è stata realizzata una pavimentazione in pietra, omogenea al resto delle strade del centro storico.

Nella precedente lavorazione si era approfittato della demolizione del pavimento del marciapiede e del manto stradale per rinnovare i sottoservizi, in particolare le tubazioni, che oggi sono completamente nuove. In questi giorni, dopo la sua ultimazione, si è atteso il tempo di maturazione del cemento per avere una pavimentazione stabile e idonea al transito veicolare. Inoltre sono stati aggiunti dei paletti dissuasori a protezione dei pedoni sul marciapiede nel lato di Via del Papa.

Ora, alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, la viabilità è tornata alla normalità dal pomeriggio di oggi, martedì 14 settembre. Riaperta quindi Via dei Neri, da Piazza XXIV Luglio, Mentre da adesso non è più consentito accedere da Via Ferrucci, passando per Via Giuseppe del Papa, in quanto la telecamera di controllo è tornata attiva e quindi il passaggio è consentito solo ai mezzi autorizzati e negli orari di apertura della ZTL.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa