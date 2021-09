Mezzi storici e gonfiabili alla "Pompieropoli": quattro giorni con i vigili del fuoco a 'Vivi lo Sport'

Si è conclusa la quattro giorni 'Vivi lo Sport' che si è svolta dal 9 al 12 settembre a Borgo San Lorenzo. Alla manifestazione hanno partecipato anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione Firenze.

All'evento era stato allestito uno spazio per la mostra di alcuni mezzi storici come l'autoscala, la campagnola fotoelettrica, una campagnola per trasporto personale e una bicicletta, curati dal Gruppo Storico dei vigili del fuoco.

Il personale dell'ANVVF di Firenze ha poi dedicato uno spazio interamente ai più piccoli con la "Pompieropoli": su un gonfiabile a forma di camion dei pompieri, circa 700 bambini hanno potuto apprendere i concetti base della sicurezza e della protezione civile.

L’accesso all’area è stato contingentato in base alle attuali normative anticontagio.