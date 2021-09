Vingone, si chiudono i lavori per la scuola Gabbrielli

Lavori a fine con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 per il miglioramento della sicurezza della scuola primaria Gabbrielli di Vingone, con un investimento di 500 mila euro da quadro economico. In base al progetto è stata portata avanti una serie di interventi antincendio tra cui la costruzione della scala esterna di emergenza, oltre alla conclusione del lavoro per il consolidamento dei solai e la separazione dei locali per lo spazio gioco. Il Comune di Scandicci ha partecipato ad un avviso pubblico indetto dal Miur per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, per il plesso della Gabbrielli oltre che per quelli delle secondarie di primo grado Spinelli e Rodari.

“Con questo intervento, che va a fine con l'inizio del nuovo anno scolastico, va avanti la realizzazione e la programmazione dei progetti per migliorare sempre più la sicurezza e la qualità degli ambienti delle nostre scuole – dice il Vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Giorgi – i lavori per la scala antincendio e il miglioramento complessivo della sicurezza della scuola Gabbrielli sono stati cantierizzati nel periodo delle vacanze estive per non interferire con le lezioni e le attività didattiche, grazie al lavoro di coordinamento dei nostri uffici. L’investimento per i lavori alla Gabbrielli è di 500 mila euro, da aggiungere ai 700 mila euro stanziati per il progetto di miglioramento della sicurezza e di riorganizzazione degli spazi alla media Spinelli per un totale di 1,2 milioni di euro finalizzati ai due interventi; le risorse per il miglioramento delle nostre scuole sono quelle spese meglio”.

Il plesso della Donatello Gabbrielli, in via delle Corbinaie a Vingone, riunisce nello stesso edificio la scuola primaria da cui prende il nome, la scuola per l’infanzia Alice Sturiale e il centro giochi Pane e cioccolata. L’intervento in fase conclusiva ha avuto anche lo scopo di adeguare alle norme di sicurezza ed antincendio. L'intervento ha riguardato anche l'inserimento nel giardino laterale di una scala di emergenza esterna in struttura metallica quale uscita di sicurezza per la scuola elementare al piano primo; in secondo luogo l'adeguamento alle norme antincendio, mediante interventi sull'impianto esistente.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa