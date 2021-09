Al suono della campanella arriva la nuova proposta educativa di Alia Servizi Ambientali

Anche Alia Servizi Ambientali è pronta per tornare a scuola, ed oggi, primo giorno del nuovo anno scolastico, presenta l’offerta formativa dedicata a tutte le scuole di ogni ordine e grado, fruibile on line.

Dopo aver raggiunto nello scorso anno scolastico oltre 13.500 bambini e ragazzi con un’offerta formativa dematerializzata, quest’anno sulle note della canzone e videoclip “Raccolta differenziata”, scritta da Lorenzo Baglioni, nella apposita sezione del portale aziendale, https://www.aliaserviziambientali.it/comunicazione/educazione-ambientale-2/, sono consultabili le presentazioni e le demo dei percorsi didattici finalizzati ad avvicinare i ragazzi del primo ciclo di studi ai temi delle raccolte differenziate e dell’economia circolare.

Per gli alunni delle scuole dell’infanzia Alia propone “La storia infinita”, con la consegna di un piccolo kit per inventare storie in un bosco incantato, con il rispetto dell’ambiente sempre al centro. Con i bambini delle scuole primarie (classi 1° - 2° - 3°) sono previste letture, podcast e video didattici, con la possibilità di richiedere la consegna a scuola di manuali e gadget; per gli studenti delle scuole del secondo ciclo delle primarie e delle secondarie di primo grado, invece, è disponibile un portale interattivo, “Waste travel, Io penso sostenibile”, che spiega il percorso dei rifiuti, da quando vengono prodotti fino alla loro trasformazione all’interno degli impianti, che permette ai ragazzi un’esperienza divertente ed immersiva. Con i più grandi, che frequentano le scuole secondarie di II° grado, infine, si parla di economia circolare con il gioco “Il Grande Cerchio”.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, primo giorno di scuola in tutta la Toscana, e semplici da effettuare, basta compilare on line i moduli pubblicati nella sezione dedicata. Sono, infine, ospitati nella sezione apposita anche divertenti poadcast sulla raccolta differenziata e pillole video informative fruibili per tutte le età.

“Siamo lieti, al suono della campanella, di essere anche noi pronti con le nuove proposte educative per i “cittadini di domani” – ha commentato il Presidente di Alia Servizi Ambientali, Nicola Ciolini -. È importante trovare strumenti e linguaggi per coinvolgere le nuove generazioni di “nativi digitali” sempre più interessati anche alla sostenibilità ed all’ambiente. Lo scorso anno, i numeri lo dimostrano, nonostante la pandemia e la DAD, alta è stata la partecipazione ai nostri progetti educativi; speriamo di ripetere, e accrescere, i risultati anche quest’anno, perché la consapevolezza che la raccolta differenziata di qualità è il primo passo per alimentare le “fabbriche del riciclaggio” e che il gesto quotidiano di ognuno è fondamentale sono i cardini per il rispetto dell’ambiente e per il nostro lavoro di ogni giorno. Alia è impegnata nel valorizzare il materiale raccolto ed attuare un’economia circolare in tutta Toscana, ma tutto questo è possibile soltanto con la piena collaborazione dei cittadini, di ogni età.”

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.