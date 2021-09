Cardinale Simoni a Querceto per la Festa del Crocifisso Miracoloso

Il cardinale Ernest Simoni martedì 14 settembre, si è recato sulle colline di Sesto Fiorentino, in visita alla Comunità Parrocchiale di San Jacopo a Querceto, nella “Festa del Crocifisso Miracoloso” nel giorno dedicato all’Esaltazione della Santa Croce, accompagnato da Giancarlo Corti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze.

La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Giancarlo Corti, concelebrata dal Parroco Padre Sebastian Soy degli Oblati di San Giuseppe ed animata dalla corale parrocchiale.

Al termine della celebrazione Simoni si è soffermato a lungo in preghiera, assorto ai piedi del grande “Crocifisso Miracoloso”, opera d'arte lignea policromata del XIV secolo. Il Crocifisso a cui il Cardinale è

particolarmente legato, è conosciuto come il “Crocifisso del Beato Chiarito”, poiché custodito per secoli dalle Monache Claustrali Domenicane del “Beato Chiarito”. Le quali nel 1930 dopo secoli si trasferirono da

Firenze a Querceto nella “Villa Capponi” e dopo la soppressione del Monastero 10 anni fa è ora custodito nella Parrocchia.

I sestesi sono sempre stati fortemente legati al Crocifisso, ai cui piedi sempre pregava l’allora Parroco di Querceto Padre Eligio Bortolotti, del quale sacerdote giuseppino, alcuni giorni fà con una solenne cerimonia

di commemorazione è stato ricordato dalle massime autorità cittadine, l’anniversario della sua barbara uccisione durante la Seconda Guerra Mondiale il 05 settembre del 1944, per mano dei militari tedeschi

ormai in ritirata , poichè Sesto Fiorentino già liberata.

Padre Eligio, esemplare sacerdote martire, che durante il suo ministero, nel pellegrinaggio terreno, sempre si è speso alla luce del Vangelo adoperandosi con forza e carità cristiana nell’aiutare il suo amato “popolo

quercetano” a lui affidato, senza mai abbandonare il suo gregge, amando il prossimo suo come fratello.