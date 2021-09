Covid e impatto sul lavoro, convegno a Firenze

Qual è l’impatto che il Covid-19 ha avuto sul mondo del lavoro? Come sono cambiati rapporti tra datori e lavoratori? La Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore ne parlerà durante il convegno What recovery for industrial relations? che si svolge in modalità mista.

Giovedì 16 settembre a partire dalle 9 prima giornata del convegno, esclusivamente online dal titolo Restructuring and labour struggles after Covid: the GKN case. Venerdì 17 settembre, sempre a partire dalle 9, sessione in presenza presso la sede di Palazzo Strozzi, a Firenze. Sia la sessione inaugurale (ore 9-11 di giovedì) che quella plenaria di venerdì (ore 15-16.30) sono riprodotte anche sul canale Youtube della Scuola Normale Superiore. In quest’ultima, in particolare, si succederanno gli interventi di Donatella Della Porta (Trade union as social movement organisatons), preside della Classe di Scienze politico-sociali, e di Ines Wagner dell’Institute for Social Research di Oslo, (Un)making European labour markets: the case of shipbuilding.

Le relazioni dei partecipanti si focalizzeranno sulle nuove questioni politiche e sociali sorte alla luce della situazione pandemica. L’Organizzazione internazionale del lavoro nel 2020 ha registrato un calo dell'8,8% delle ore lavorate a livello globale, il più grande calo mai registrato. Se si può sperare che la contrazione sarà solo temporanea, gli eventi dell'ultimo anno hanno invece sollevato interrogativi duraturi sul modo di pensare il lavoro e le relazioni industriali.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa