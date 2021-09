Dal Museo Remiero una riproduzione della Madonna dei Navicellai ai propri visitatori

Domenica 19 settembre si festeggia in tutta Italia la 4^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei promossa dall’omonima associazione nazionale, il Museo Remiero di Limite sull’Arno partecipa con un dono speciale per i propri visitatori. Due sono, infatti, le caratteristiche che contraddistinguono la tradizionale festa dei piccoli musei: l’ingresso gratuito e un dono espressamente realizzato per l’occasione.

Il Museo Remiero ha pensato di divulgare l’immagine della Madonna dei Navicellai ottenendo la necessaria autorizzazione dal Ministero della Cultura – Direzione regionale musei della Toscana per donare riproduzioni a colori in formato 15x22 cm.

L’opera pittorica, della seconda metà del ‘700, era un tempo collocata in un tabernacolo ancora visibile nei pressi del canale dei navicelli nel quartiere di Porta a Mare a Pisa ma da tempo si trova, non più visibile, nei depositi del Museo pisano di San Matteo.

Durante la giornata l’orario di apertura del museo sarà più ampio del solito: la mattina dalle 10,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e dopo cena dalle 21,30 alle 23,00.

Oltre alla consueta visita, molte saranno le novità presentate durante questa festa, tra le altre: le caratteristiche del nuovo allestimento con i pannelli mobili già ordinati grazie alla raccolta fondi realizzata nei mesi di giugno-luglio 2021, le nuove mensole per gli album museali in consultazione e infine la presentazione della trasmissione radiofonica Bronchè Radio Arno che il museo inaugurerà agli inizi di ottobre per coinvolgere sempre di più la comunità nella gestione dell’Istituto Museale.

Per quest’ultima attività è prevista una diretta zoom, dalle 22.00 alle 23.00, tra il Museo Remiero e il Museo Diffuso del Chianti che sta già sperimentando l’uso della web radio.

In estrema sintesi un appuntamento da non mancare, una domenica ricca di novità e piacevoli scoperte in un degno rappresentante dei molti piccoli musei d’Italia che custodiscono con passione e tenacia storie di comunità.

Il Museo Remiero partecipa con questa iniziativa alle manifestazioni del “settembre limitese” ricordando che solo per un mero errore materiale non è presente nel calendario degli eventi.

Fonte: Museo Remiero 'Mario Pucci' di Limite sull'Arno