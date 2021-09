Due nuovi ispettori alla polizia municipale di Lucca

Sono entrati in servizio l'11 settembre due nuovi ispettori. Stefano Leporale e Ivan Polacci, già agenti della Polizia municipale di Lucca, sono diventati ufficiali attraverso lo scorrimento di una graduatoria relativa a una selezione interna. In questo modo sale a 12 il numero complessivo degli ispettori del Comando di piazzale San Donato. In particolare Leporale avrà la responsabilità dei nuclei di polizia annonaria ed edilizia; Polacci invece si occuperà insieme ad altri ufficiali di viabilità e pronto intervento.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa