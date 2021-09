Il Baule dei Sogni va in giardino, spettacoli all'aperto

Dopo i primi quattro spettacoli del Baule dei Sogni svolti lo scorso Giugno presso l’Area Archeologica “La Rocca”, a Settembre Il Baule dei Sogni si trasferisce… in giardino! Due spettacoli sono previsti “all’aperto”, presso i giardini pubblici di Santa Maria a Monte.

In particolare, Sabato 18 Settembre alle ore 17, presso i Giardini all’Olmo di Via Mazzini a Ponticelli, andrà in scena L’Elefantino, spettacolo di e con Bruno Cappagli della compagnia “La Baracca” di Bologna, liberamente ispirato ad un racconto di Rudyard Kipling. E’ la storia di Bubu che, unico maschietto della famiglia, viene incaricato da mamma e papà di lavare tutti i calzini della famiglia, dal momento che le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia, animata da immaginazione, sorpresa, curiosità e musica.

Saranno invece i Giardini di Piazza Don Parretti a Cerretti il luogo del secondo incontro, previsto per Sabato 25 Settembre sempre alle ore 17. La Compagnia “Giallo Mare Minimal Teatro” sceneggerà La storia di Guizzino che, tratta dal libro di Leo Lionni, racconta di Guizzino, l’unico pesciolino nero in mezzo a un grosso branco di pesci rossi. Dopo essere scampato ai denti di un grosso pesce affamato, un giorno s’imbatte in un altro branco di pesci rossi, che vive nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. con un geniale stratagemma, Guizzino ricompatta il gruppo e troverà il modo di sfidare, tutti insieme, i grandi pesci prepotenti riconquistando finalmente la libertà.

Prenotazione obbligatoria allo 057181629 o per mail all’indirizzo biglietteria@giallomare.it.

In caso di pioggia sarà possibile usufruire, sia a Ponticelli sia a Cerretti, dei vicini locali messi gentilmente a disposizione dalla Chiesa.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte