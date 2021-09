Io R*Esisto 2021, Festival Resistente in 4 circoli di Empoli

Io R*Esisto 2021 è in circolo. Il Festival, organizzato dalla sezione empolese dell'Associazione Nazionali Partigiani d'Italia di Empoli e arrivato quest'anno alla dodicesima edizione, porterà in varie case del popolo del comune i propri eventi dedicati all'antifascismo, alla resistenza, ma anche al lavoro, all'arte, all'attivismo.

La prima tappa della rassegna ANPI sarà sabato 18 settembre al circolo Arci di Monterappoli con “Appunti per realizzare un murale”: una giornata che ha come obiettivo la creazione di un'opera che nasca dal confronto e dalla condivisione. Per farlo si parte alle 17.30 con un incontro con gli artisti Nicola Alessandrini e Lisa Gelli, attivi da anni sulla scena nazionale ed internazionale, con esposizioni e opere murarie pubbliche.

Alle 18.30 si prosegue con una passeggiata lungo le tappe della resistenza di Monterappoli con Gianluca Fulvetti, docente di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Pisa. La giornata si conclude poi alle 19.30 con un aperitivo-cena durante il quale gli artisti si confronteranno con i monterappolesi e tutti i presenti. Il ricavato della cena sarà utilizzato per la realizzazione del murale. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il circolo Arci di Monterappoli.

Il secondo evento di Io R*Esisto 2021 sarà in un altro circolo che collabora attivamente al festival, quello di Santa Maria. L'appuntamento è per il 25 settembre alle 18. con un incontro dal titolo “Fascismo e Antifascismo a Empoli: dai Fatti del 21 al processo alla Resistenza”.

L'evento è organizzato in collaborazione con Cgil e Aned, in occasione dei 120 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro di Empoli. Daniele Lovito, dottore in Scienze storiche e ricercatore, Alessandro Cioni, laureato in Scienze Politiche, Alessio Mantellassi, laureato in Scienze storiche e Claudia Nieddu, dottoranda in Storia contemporanea, approfondiranno la storia del nostro territorio dall'avvento del fascismo ai processi a coloro che presero parte alla Resistenza.

Il Festival prosegue poi ad ottobre. Il 2 al circolo di Cortenuova in collaborazione con le associazioni Lilliput Empoli e Gees si svolgerà la presentazione del libro edito da Altreconomia “Genova per chi non c'era. L'eredità del G8: il seme sotto la neve”.

Il 9 alla casa del popolo di Pozzale, il festival si conclude con una giornata dedicata alla lettura, alla resistenza e ai più piccoli, realizzata insieme all'associazione La Costruenda e alla libreria Blume di Fucecchio

Fonte: Anpi Empoli