L'abc della finanza a 'Donneconomia', il convegno di Soroptimist Valdarno aperto a tutti

Indipendenti e autonome, anche dal punto di vista economico. Con questo obiettivo di svolge 'Donneconomia', il convegno di Soroptimist International Valdarno Inferiore.

Due le serate in programma, il 17 e 24 settembre alle ore 21.15 presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in via XX Settembre, 17.

Al convegno saranno affrontati temi come l'avvicinamento all'economia, la pianificazione, la gestione "e non subire", compreso un'abc di economia e finanza.

Per le iscrizioni rivolgersi a Elena (335 6065819), Catia (340 1341694), Alessandra (335 1257657). All'interno del locale i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina. Al termine del convegno, aperto a tutta la popolazione, sarà rilasciato un attestato di presenza.