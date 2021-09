Mappe, dialogo tra Emanuela Fanelli e Simonetta Sciandivasci

Un dialogo nel segno dell'ironia sul dissacrante volume “Potevo intitolarlo «Voce di donna» ma non sto ancora a questi livelli” edito da People. Saranno l'autrice del libro Emanuela Fanelli, attrice e comica protagonista di “Una pezza di Lundini”, programma cult del 2021 su Raidue e fenomeno sul web, e la giornalista Simonetta Sciandivasci le protagoniste del quarto talk targato “Mappe” giovedì 16 settembre alle 18 live sulla pagina Facebook de L’Eredità delle Donne (https://www.facebook.com/ereditadelledonne). Mappe è la rassegna on line interamente dedicata ai libri che anticipa il festival diretto da Serena Dandini, a Firenze dal 22 al 24 ottobre.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

IL LIBRO, “POTEVO INTITOLARLO «VOCE DI DONNA» MA NON STO ANCORA A QUESTI LIVELLI” (PEOPLE)

«Se non vengo capita, il problema non è il pubblico. Se le cose che scrivo non parlano a chi le ascolta, vuol dire che ho sbagliato io».

Voci di donne, Roma, rifiutare i luoghi comuni, non accontentarsi di strappare una risata, provare sempre a guardare la realtà da un punto di vista inatteso, il rispetto per il pubblico e la paura di essere sopravvalutati. In una chiacchierata divertente e informale, Emanuela Fanelli, autrice e attrice, parla con Marco Tiberi, scrittore e sceneggiatore, del suo modo di intendere la comicità e il lavoro di chi scrive e interpreta, rivelando una prospettiva unica nel panorama attuale che, in realtà, viene da molto lontano.

EMANUELA FANELLI è un’attrice e comica italiana. L'esordio al cinema è nel 2015 con Non essere cattivo, di Claudio Caligari, cui seguiranno Gli ultimi saranno gli ultimi (2015) e Beata ignoranza (2017) di Massimiliano Bruno, Assolo (2016) di Laura Morante, La casa di famiglia (2017) di Augusto Fornari e A mano disarmata (2019) di Claudio Bonivento. In radio ha collaborato con Lillo e Greg a 610, su Rai Radio 2. In televisione ha partecipato a serie tv e programmi comici come Dov'è Mario? (2016) di Corrado Guzzanti, La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini, e ha raggiunto il successo con i programmi Battute? (2019) e Una Pezza di Lundini (2020), di Giovanni Benincasa.

SIMONETTA SCIANDIVASCI vive e lavora a Roma. Fa la giornalista, collabora con La Repubblica e Linkiesta. È redattrice di Nuovi Argomenti e scrive per Specchio della Stampa. Ha scritto un romanzo e una guida narrativa alla città di Matera, dove è nata e cresciuta.