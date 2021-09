Sta per aprire la 'Mensa dei Poveri e Bisognosi' a Fucecchio, il nuovo servizio della Misericordia

È quasi tutto pronto per l'apertura della 'Mensa dei Poveri e Bisognosi' dell'Arciconfraternita Misericordia di Fucecchio. La mensa aprirà ufficialmente le sue porte il 2 ottobre 2021, in via Checchi, ma è già possibile fare richiesta per usufruire dei servizi. Gli ospiti saranno accolti da personale formato della Misericordia per un pasto caldo da consumare in compagnia e nel rispetto ognuno della propria storia, nella totale comprensione. "Questa è Misericordia", commenta Mario Lupi, Governatore dell'Arciconfraternita Misericordia di Fucecchio, che ha descritto regolamento e funzionamento della mensa.

L'idea di creare questo spazio a Fucecchio, dove poter accogliere i più bisognosi, nasce cinque anni fa. Tra ostacoli e rallentamenti da superare, compresa l'emergenza sanitaria, oggi la mensa è arrivata alla sua realizzazione. Diverse le motivazioni che hanno spinto la Misericordia, i sostenitori e il Comune a continuare a credere in questo progetto. Come spiegato dall'Arciconfraternita, la carenza a livello regionale di queste strutture, il significato morale ed etico della Misericordia (dare il cuore ai miseri) e l'aumento della povertà, a livello nazionale e locale, fenomeno accentuato anche nell'ultimo periodo a causa della pandemia.

La nuova attività dedicata ai più bisognosi è supportata attivamente dal Comune di Fucecchio, attraverso un contributo annuale di 20mila euro, l'acquisto dei pasti e il lavoro dell'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, che ha seguito la nascita della mensa.

Il video con le dichiarazioni del Governatore Lupi e del sindaco Alessio Spinelli



La mensa in via Checchi è pronta ad offrire un'aiuto a chi si trova in difficoltà, servendo pasti caldi per cinque giorni a settimana, per un totale di circa 20 ospiti al giorno. Per accedere al servizio basterà presentarsi agli operatori della Misericordia, in Corso Matteotti 30 a Fucecchio, muniti di documento di identità e attestato ISEE.