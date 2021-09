Un murale per Don Lorenzo Milani a Montespertoli

Ieri pomeriggio, in via San Piero in Mercato, alla presenza del Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, del Presidente del Consiglio Comunale, Andrea Migliorini e con la partecipazione di Don Andrea Bigalli e di Sandra Gesualdi della Fondazione Don Lorenzo Milani è stato inaugurato il murales dedicato al ricordo di Don Lorenzo Milani a Montespertoli nato dalla mano della pittrice Simona Bruni.

Il murales è un ricordo della presenza di Don Milani a Montespertoli e allo stesso tempo del padre di Graziano e Roberto Latini.

"Lorenzo Milani passava spesso da qui per raggiungere la tenuta a Gigliola e spesso aiutava mio padre con il carretto del latte. Con questo disegno abbiamo voluto legare il ricordo di nostro padre a Don Milani: il babbo insieme ad un amico del paese, la bicicletta, il contenitore del latte e Don Milani circondato dai ragazzi sono tutti elementi che si intrecciano tra loro e ci riportano al passato" ha raccontato Graziano Latini, proprietario della casa.

"Questa parete è stata una bella sfida, ho deciso di disegnare uno 'sfondamento architettonico' per ricreare un effetto 3d più spinto. Colori tenui per mantenere l'aspetto realistico con il color seppia utilizzato per le figure umane e per ricollegarci al ricordo di questo incredibile personaggio" spiega l'artista Simona Bruni.

"Mi colpisce molto l'opera e le scelte fatte, Don Lorenzo Milani guarda i ragazzi e non il meraviglioso panorama alle sue spalle. L'artista ha colto così la sua vera identità" aggiunge Sandra Gesualdi della Fondazione Don Milani.

"Il murales è pieno di significati, non solo personali, della famiglia Latini, ma anche di comunità e ricorda tanti aspetti e valori che Don Milani ci lascia, Graziano è venuto da me più di un anno e mezzo fa a propormi la sua idea. Sono rimasto molto entusiasta dell'idea. La scuola di Montespertoli porta il nome di Don Lorenzo Milani e porta avanti, tutti i giorni, i suoi insegnamenti. Questo murales è un dono e un impegno per tutta la comunità: ci aiuta a riportare al centro l'I CARE. Ringrazio molto la famiglia Latini per questo importante dono fatto a tutta Montespertoli" conclude il Sindaco Mugnaini.