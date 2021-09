Rombano i motori, in arrivo il Raduno di auto d'epoca a Palaia

Il rombo dei loro motori è un eco senza tempo. Eleganti, grintose e dal fascino irresistibile, raccontano un'epoca ormai passata ma che grazie a loro torna presente, attuale. Sono le auto storiche che si esibiranno il prossimo Sabato 18 Settembre nel centro storico di Palaia in "Sogni dal Passato" – Terza Edizione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palaia, è organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Palaia con un percorso di circa 60 km che si snoda tra alcuni dei borghi più caratteristici della Valdera, tra storia, arte e paesaggi mozzafiato.

La prestigiosa Cantina della Fattoria di Villa Saletta avrà il piacere di riservare una speciale accoglienza ai partecipanti iscritti alla manifestazione. Da qui, la partenza della parata con i seguenti passaggi approssimativamente negli orari descritti: Villa Saletta (16:10) - Palaia (16:20) - Montefoscoli (16:35) - Loc. La Tabaccaia di Peccioli (16:50) - Peccioli (17:00) per arrivare infine a Palaia alle 18:00, dove il corteo sfilerà per tutto il centro storico con esposizione delle auto fino alla mezzanotte.

“Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo molto e che negli anni scorsi ha sempre destato molto interesse” – dichiarano gli organizzatori Stefano Stefanelli e Mauro Quagli – “La sfilata delle auto avrà un servizio di staffetta per agevolare lo scorrimento della parata durante tutto il tragitto, in modo da assicurare la massima sicurezza sulle strade”.

Una volta arrivate a Palaia, le auto saranno esposte in parcheggi riservati sparsi per tutto il centro storico e sarà possibile ammirarle in tutto il loro splendore, così come sarà possibile anche visitare le chiese principali e il giardino del Palazzo Comunale, con la sua meravigliosa vista panoramica sulle colline della Valdera.

Per i partecipanti iscritti al Raduno è prevista inoltre la cena presso il Ristorante “Il Pettirosso” (in caso di maltempo sarà prevista la cena all’interno dei locali e quindi sarà richiesto il possesso del Green Pass o del tampone rapido).

Per informazioni relative all’iscrizione e alla partecipazione, si prega di contattare i seguenti numeri: 328 1135913 – 338 9806232.

Fonte: Comune di Palaia