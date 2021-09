Rave sulla Montagna, 67 denunciati da fuori regione

Per il rave party sul fosso della Limentrella (Sambuca Pistoiese) sono state denunciate in stato di libertà 67 persone, trovate a ballare nel bosco. Sono stati identificati dai carabinieri anche i 2 organizzatori dell'evento. Infine sono state segnalate anche 4 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e ritirate le loro patenti di guida per almeno 3 mesi.

Molti degli identificati avevano dato nomi di fantasia per non essere denunciati ma grazie alla consultazione con le banche dati delle forze di polizia, unite alle targhe delle auto parcheggiate, sono stati trovati i nomi.

Gli indagati sono quasi tutti giovanissimi ragazzi provenienti da fuori Regione (in particolar modo da Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Marche) e già gravati da precedenti di Polizia specifici e in materia di stupefacenti. Nei prossimi giorni verrà avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Pistoia, così da impedire loro di far ritorno nel capoluogo pistoiese per la durata di almeno tre anni.