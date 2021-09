Nella memoria di Silvano Signorini, Greve gli intitola il Centro operativo comunale

È stato deciso di farlo proprio nei giorni dell'Expo 2021, la storica manifestazione dedicata alla cultura vitivinicola che Silvano Signorini, capocantiere del Comune di Greve in Chianti dal 1997 al 2008, amava particolarmente e per la quale lavorava senza sosta nelle settimane che precedevano la complessa attività di allestimento. Silvano, dipendente amato da tutti i colleghi e dai cittadini di Greve in Chianti, non c'è più dallo scorso maggio, un arresto cardiaco se l'è portato via all'improvviso, all’età di 73 anni, lasciando nel tessuto della comunità un vuoto incolmabile. Il sindaco Paolo Sottani ha deciso di ricordarne la memoria imprimendo un segno permanente del suo passaggio su questa terra. Da qualche giorno il Centro operativo comunale, struttura pubblica e luogo di lavoro per la squadra degli operai comunali e sede della Polizia locale dell'Unione del Chianti Fiorentino, porta il nome di Silvano Signorini.

Il sindaco Paolo Sottani ha scoperto la targa che è stata posta all’ingresso del cantiere comunale alla presenza dei familiari, commossi, del figlio Michele e della moglie Loretta. “È un piccolo grande gesto che vuole tenere vivo l'affetto di tutti noi per un uomo dalle straordinarie capacità umane e professionali - queste le parole del sindaco - Silvano, che ha ricoperto il ruolo di capocantiere negli anni 1997-2008 per il Comune di Greve in Chianti, è stato un dipendente modello il cui impegno era visibile tutto l'anno ed in particolare durante la fase organizzativa di quello che è il nostro appuntamento più importante, la festa del vino. Non a caso abbiamo voluto commemorare la sua scomparsa con un'iniziativa che si è tenuta in apertura della manifestazione. Un'occasione e un modo per dire ancora una volta ai familiari e agli amici quanto siamo loro vicini e addolorati per la perdita di un uomo e un lavoratore che ha contribuito alla crescita e al continuo miglioramento dell'attività amministrativa”.

Uno degli ultimi lavori realizzati da Silvano Signorini che aveva competenze idrauliche è stata l’importante opera di costruzione del sistema idraulico della fontana situata in piazza Don Reggioli caratterizzata dalla scultura di Valentino Moradei. Silvano Signorini nutriva una forte passione per l’apicoltura tanto da aver conseguito diversi riconoscimenti nell’ambito dell’associazione della quale faceva parte.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino