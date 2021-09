"Tamponi gratis per gli studenti", la raccolta firme della destra di Gioventù Nazionale Toscana

In occasione del rientro in classe, ancora caratterizzato dalle incognite che la pandemia si porta dietro, Gioventù Nazionale Toscana lancia, da oggi, una campagna di raccolta firme per tamponi gratis agli studenti. Raccolta firme nelle piazze ma anche online con apposito modulo.

“Vista la richiesta di green pass per accedere agli istituti scolastici, ma non l’obbligatorietà del vaccino, chiediamo che gli studenti possano accertare il loro stato di salute e, quindi di negatività al virus, tramite tampone e in modo gratuito. Con il rientro in classe, il diritto allo studio deve essere una priorità perché non si può correre il rischio di tornare in Dad. Eventualità che anche il ministro dell’Istruzione intende scongiurare. E allora non si possono obbligare i ragazzi e le loro famiglie a pagarsi 3 tamponi alla settimana (dato che ogni tampone ha una validità di 48 ore)” dichiarano Chiara La Porta, Vicepresidente nazionale di Gioventù nazionale, e Gabriele Sgueglia, Presidente regionale di Gioventù nazionale.

“Iniziamo a raccogliere le firme in tutta la Toscana affinché gli studenti possano sostenere questa battaglia ragionevole. Ci stiamo organizzando anche per lanciare la campagna di raccolta firme in tutta Italia. Non è ipotizzabile che si debba aggiungere un costo mensile, tra l’altro oneroso, sulle famiglie degli studenti. Un risultato, quello dei tamponi gratis, che vogliamo ottenere per gli studenti delle scuole superiori così come per quelli universitari. Sono, infatti, giorni di proteste organizzate anche dagli studenti universitari nei confronti del green pass” spiegano La Porta e Sgueglia.

Fonte: Gioventù Nazionale Toscana