Torna a Poggibonsi il festival di arte urbana 'Urban Connection'

Urban Connection, il festival ideato dall'Associazione culturale Mixed Media di Poggibonsi propone un doppio appuntamento.

Venerdì 17, dalle 16.30 alle 21.30, ritrovo al sottopassaggio pedonale di Largo Gramsci/Largo Bellucci con lo special guest di questa IV edizione, Esa Aka El Presidente. L'esponente storico della storia dell'hip hop in Italia si esibirà intorno alle ore 19.30, preceduto da rapper e ballerini di break dance della zona empolese, senese e fiorentina. La serata, condotta da Zatarra con Dj Crazy Kid, vedrà un warm up con freestyle dalle 16.30 alle 17.00 con i rapper locali Mc Vlad, Magna, Red Eyez, Chris da Gama, Overtrip; dalle 17.00 alle 18.00 i senesi Lezzo, Jozzo, Babbuzzi, Shaka, RikiRedDawg, Cool Kids, Mizio Bboy, la Character Crew, El Panpi; dalle 18.00 alle 19.00, da Empoli, Popsweet Mob e Drax; alle 20.30 Hola aka Etica from Romanticismo Periferico e tutti coloro che vorranno aggiungersi. A finire, dj set per break dancer e Dada J.

A partire dalle 18.00, Radio 3 Network seguirà l'evento in diretta radiofonica dal sottopasso.

Sabato 18, al multipiano del Vallone sarà possibile, durante tutta la giornata, assistere al live painting con sedici artisti all'opera, ognuno con un muro da dipingere: Rughi, Kraita, Katone, Ypsilon, Droste, Ninjaz, Mozzart, HeHe, Luchadora, Insanejane, Rosmunda, Rise, Skino, Trauma e James Vega, con incursioni su strada dei Poeti dei Muretti, gruppo di parkour toscano.

L'obiettivo è quello di portare a termine un percorso di riqualificazione dei tre piani del parcheggio attraverso la street art iniziato nel 2018.

“L'evento – sostiene Matteo Ceccherini, presidente di Mixed Media – ha creato l'innesco per far crescere l'associazione e farla uscire dal parcheggio, andando ad animare altri luoghi, più centrali, con murales di grandi dimensioni, laboratori e nuove collaborazioni. Urban Connection è stata un'occasione di incontro e di scambio tra rapper provenienti da varie zone per condividere i valori della cultura hip hop più autentica: la Valdelsa con il Chianti; la zona empolese, forte di una lunga tradizione, con l'area senese, dove abbiamo incontrato Zatarra, uno dei timonieri degli eventi rap nelle varie edizioni; per arrivare quest'anno a stabilire connessioni con alcuni giovani esponenti dell'area fiorentina”.

L'edizione 2021 di Urban Connection è possibile grazie al patrocinio del Comune di Poggibonsi e al contributo di ESTRA, FMV Trasmissioni meccaniche, Accademia Santini, Italia Spurghi, OZ Shop ed Eclipse Tatooo.

