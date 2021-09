Sul treno con la marijuana e senza Green Pass, arrestato

Un 24enne è stato arrestato a Firenze Santa Maria Novella dopo esser stato sorpreso con sostanze stupefacenti a bordo di un treno a alta velocità. Il giovane, di origini gambiane, era anche privo del Green Pass.

Era infatti stato segnalato dal capotreno in quanto sprovvisto del certificato verde. Si è mostrato nervoso fin dall'arrivo degli agenti della polizia ferroviaria. Il controllo approfondito ha portato alla luce tre involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 3,2 kg di marijuana, come poi confermato dalle analisi effettuate presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Il 24enne, prima di essere condotto in carcere, è stato anche denunciato poiché irregolare sul territorio nazionale e per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.