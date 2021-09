Umberto Tozzi in versione acustica alle Cascine

Umberto Tozzi come non l’abbiamo mai visto: in versione acustica, con una scaletta che ripercorre la sua carriera stellare. Appuntamento venerdì 17 settembre (ore 21) all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

I biglietti (posti numerati 38/46/52 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per accedere allo spettacolo occorre presentare il Green Pass e un documento d’identità. In assenza di certificazioni non sarà possibile entrare e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.

Con “Songs” – questo il titolo del tour – Umberto Tozzi torna finalmente al proprio pubblico, dopo mesi in cui il mondo è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

“Songs” è un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi, protagonista per la prima volta di uno show completamente acustico: grandi successi ma anche canzoni mai state eseguite dal vivo, chicche del suo repertorio recuperate per l’occasione e a cui viene data una nuova, emozionante, veste. Radio Italia è la radio ufficiale del tour. Info www.friendsandpartners.it.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger doc, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle 2 di notte) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze hanno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.

