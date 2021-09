Una nuova struttura per l'Elsa Morante

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze hanno visitato oggi pomeriggio l'Istituto di Istruzione superiore Elsa Morante - Ginori Conti, in via Chiantigana. 1300 gli studenti, 180 i docenti.

Presenti l'assessora regionale all'Istruzione, il Sindaco di Bagno a Ripoli, la Prefetto di Firenze Guidi, il consigliere della Metrocittà delegato all'edilizia scolastica per Firenze, la dirigente scolastica Elena Giannini, la consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura, la consigliera della Metrocittà delegata alla Rete scolastica, Roberto Curtolo per l'Ufficio scolastico regionale-Ufficio territoriale di Firenze.

La Città Metropolitana ha realizzato un nuovo edificio collegato a quello esistente, investendovi 4.900.000,00 euro. I lavori erano stati consegnati nel giugno 2018.

Il complesso scolastico risulta costituito da due corpi di fabbrica, collegati tra loro tramite un tunnel longitudinale. L’appalto che si è concluso ha riguardato proprio la realizzazione del secondo corpo di fabbrica e del tunnel di collegamento.

Il nuovo edificio ha una forma rettangolare ed ha caratteristiche morfologiche e tecnologiche analoghe a quelle del corpo di fabbrica preesistente. Si sviluppa su due piani fuori terra per un’altezza di circa 8 m, oltre al piano interrato, che ha funzione di magazzino e deposito.

Dal piano interrato si accede all’edificio mediante 4 vani scala, due dei quali posti ciascuno alle due estremità del fabbricato, gli altri due collocati nella parte centrale.

I due piani superiori, sono destinati all’attività didattica e ai relativi servizi.

Il piano terra è composto da un portico centrale e da due corpi laterali dotati entrambi di accesso sul lato rivolto verso l’edificio preesistente. A questo piano sono collocati una sala conferenze e una sala di lettura, oltre ai servizi igienici, ai locali tecnici.

Al piano primo si trovano 15 ambienti destinati a laboratori didattici, corredati dei relativi servizi igienici.

La superficie utile totale assomma a più di 3000 mq, di cui 743 mq al piano terra e 1372

al piano primo.

Il volume lordo di nuova edificazione assomma a 12.171,26 mc, di cui 11.169,67 relativi

all’edificio scolastico e 1.001,59 relativi al tunnel.

Le pavimentazioni interne ed i rivestimenti sono in gres porcellanato.

Il tunnel è realizzato in carpenteria metallica, è dotato di due scale esterne poste alle due

estremità. La pavimentazione interna è in gres porcellanato ed è dotata di percorsi per ipovedenti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze