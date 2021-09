Use, minibasket gratuito per tutto settembre

Per tutto il mese di settembre sarà possibile continuare a divertirsi col minibasket in modo del tutto gratuito e sicuro. Pool Use, per dare alle bambine ed ai bambini la possibilità di provare a giocare, ha infatti deciso di concedere altri giorni per prendere confidenza con questo sport.

Visto il momento, ci sono naturalmente delle precise regole da osservare:

- la regolarità del certificato di attività NON agonistica

Per l’accesso in palestra invece:

- sarà necessario presentare l’autocertificazione

- Provarsi la febbre e sanificarsi le mani prima dell'accesso al campo da gioco

- I genitori non potranno entrare in palestra

- Gli spogliatoi e le docce non possono essere utilizzate ma gli atleti potranno cambiarsi in tribuna

Questi gli orari:

2014

Lunedì 17:30/18:30 palestra Lazzeri

Giovedì 17:00/18:00 play-ground Corniola

2011

Lunedì 18:30/19:30 palestra Lazzeri

Giovedì 18:00/19:00 play-ground Corniola

FEMMINILE :

Lunedì 18/19:00 play-ground Corniola

Venerdì 17/18:00 palestra Lazzeri

2012

Martedì 17/18:00 play-ground Corniola

Giovedì 18/19:00 palestra Lazzeri

2013

Martedì 18/19:00 play-ground Corniola

Giovedì 19/20 palestra Lazzeri

2015

Mercoledì 17/18:00 play-ground Corniola

Sabato 10/11:00 palestra Lazzeri

Fonte: Ufficio stampa