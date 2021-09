Coltiva trenta piante di cannabis, arrestato

Ha coltivato trenta piantine di cannabis in un terreno di sua proprietà. Per questo un 76enne di Sinalunga è stato arrestato e messo ai domiciliari. Pregiudicato, aveva sfruttato una zona isolata con folta vegetazione per piantare la cannabis.

L'uomo è stato sorpreso ad accudire le piante nel proprio terreno situato ai confini di territorio fra Torrita di Siena e Trequanda, appezzamento incolto ed isolato che aveva attrezzato per la coltivazione degli esemplari utilizzando concimi e manufatti per l’innaffiamento, ritrovati sul posto.

A seguito di perquisizione nell’abitazione da parte dei carabinieri, è stato ritrovato ulteriore stupefacente quasi pronto per il consumo, bilancini di precisone oltre ad una quantità di semi e materiali utili ad impiantare ulteriori piantagioni. Presente inoltre una “nursery” collocata all’interno per l’accrescimento delle nuove piantine.