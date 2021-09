Elezioni amministrative, Matteo Salvini a Sesto Fiorentino e Reggello

Lunedì 20 settembre il segretario federale della Lega Matteo Salvini farà visita a Sesto Fiorentino, in sostegno alla candidatura a sindaco di Daniele Brunori per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Il giorno successivo, martedì 21 settembre, Salvini sarà a Reggello per sostenere la candidatura a sindaco di Veronica Nenci.

Nella serata di lunedì, quindi, Salvini terrà a partire dalle 20.30 per un comizio in piazza IV Novembre a Sesto Fiorentino; mentre martedì alle ore 9 sarà presente per un caffè presso Dolce Caffè, in piazza San Pietro a Cascia, Reggello.

Fonte: Ufficio Stampa