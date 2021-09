Ex discarica di Rimateria, il Wwf: "Possibile disastro ambientale a Piombino"

Il Wwf lancia l’allarme per la grave situazione in cui versa a Piombino il sito dell'ex discarica di Rimateria, azienda di Piombino commissariata dopo il fallimento.

Per l’associazione ambientalista “esiste un forte rischio, se non ci saranno interventi preventivi, che con l'avvicinarsi della stagione piovosa, il livello di percolato presente possa sversare creando un vero e proprio disastro ambientale che coinvolgerebbe suolo, falde e potrebbe arrivare al mare”.

Il Wwf, quindi, chiede l'annullamento delle attuali concessioni e che le aree in oggetto ritornino nella disponibilità del pubblico Demanio, anche perché sarebbe in atto "un piano industriale che prevede il raddoppio dei volumi di discarica. Questo potrebbe portare - continua l’associazione - nell'intenzione di far subentrare un ulteriore ente gestore che porterebbe l'attuale discarica fino a tre milioni di metri cubi. Tutto questo è assolutamente inaccettabile”