Fatti del '21, conclusione del convegno a Empoli

Domani, venerdì 17 settembre, la Vela Margherita Hack di Avane ospiterà la seconda conclusiva del convegno storico dal titolo ‘1921 Squadrismo e violenza politica in Toscana’.

Un programma di 15 ore divise nelle due date: c’è già stata la prima giornata, seguitissima, il 10 settembre.

Domani il secondo appuntamento.

Un’iniziativa che gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica che ha l’obiettivo di approfondire la storia del 1921 che interessò la Toscana.

Un approfondimento storico come dovere morale dove sin dalla prima giornata si sono alternati storici, insegnanti, studiosi, ricercatori al fine di fornire un quadro dello stato degli studi su quella fase storica, per dare una lettura del contesto generale in cui avvennero i singoli fatti, che altrimenti possono restare incomprensibili.

Venerdì 17 settembre si svolge la seconda parte del programma del convegno a partire dalle 10 con le sessione mattutina presieduta da Monica Pacini dell’Università di Firenze, sarà dedicata alla Toscana, con l’analisi di alcuni casi significativi della nostra regione.

La terza parte centra l’attenzione su Firenze ed Empoli, articolata da docenti e studiosi di storia locale.

La giornata proseguirà poi nel pomeriggio a partire dalle 15 con la tavola rotonda sui fatti di Empoli tra storia e memoria pubblica, a cui parteciperanno studiosi di storia locale che andrà a chiudere il programma dell’iniziativa dopo interventi e discussione.

Le conclusioni di questa ultima giornata sono affidate per il Comune di Empoli al senatore, presidente commissione affari costituzionali del Senato, Dario Parrini.

Il convegno parte da un’idea di Mauro Guerrini, della Società storica Empolese, che in collaborazione col Comune di Empoli, nella figura del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, e l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, rappresentato dal direttore Matteo Mazzoni, ha visto anche il coinvolgimento del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze. Curatori della bibliografia sono Daniele Lovito e Martina Ponzalli, sotto la direzione di Roberto Bianchi e Mauro Guerrini.

PER PARTECIPARE - Per partecipare al convegno è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

La prenotazione è obbligatoria e avviene tramite Eventbrite. Le prenotazioni saranno attive fino al giorno precedente, alle ore 23. Una volta terminati i posti, si attiverà la lista di attesa.

1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana Biglietti, Ven, 17 set 2021 alle 10:00 | Eventbrite (17 settembre)

Sarà possibile prenotarsi in pochissimi passi: è sufficiente compilare il form con i dati del partecipante, necessari per la registrazione:

- nome

- cognome

- indirizzo e-mail e telefono

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa