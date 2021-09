Giuramento per neo infermieri, evento anche a Empoli

Nel mese di settembre sono in calendario quattro date per il giuramento dei neo iscritti all’Ordine interprovinciale delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze-Pistoia. Nell’occasione ci saranno una serie di interventi all’insegna del tema “Programmi e azioni degli infermieri per una salute equa e universale”. Il giuramento e l’evento formativo sono organizzati da Opi Firenze-Pistoia e sono previsti il 22 settembre all’Auditorium al Duomo di Firenze (ore 14-18), il 23 settembre al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo (ore 9- 13), il 24 settembre (ore 9-13) al Cinema Teatro Excelsior di Empoli, il 28 settembre (ore 14-18) all’Hotel Villa Cappugi di Pistoia.

A Firenze, dopo la registrazione dei partecipanti, è prevista l’introduzione di Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia, sulle prospettive della professione infermieristica. A seguire, “Il pensiero dei giovani infermieri circa il loro ruolo per una salute equa e universale” a cura dell’Osservatorio Giovani Infermieri Opi Firenze-Pistoia. Nell’occasione, La Compagnia delle Seggiole presenterà “Reading Florence, conversazione (in)credibile con Florence Nightingale” di Donatella Lippi. A seguire, il giuramento dei neo Iscritti all’Ordine e l’intervento di Cinzia Beligni, segretaria di Opi Firenze-Pistoia.

In più, nella data del 28 settembre a Pistoia, è in scaletta la premiazione dei vincitori del Bando Accademia Medica Pistoiese per l’assegnazione di tre assegni di laurea a chi si è laureato in Infermieristica nel 2020. Previsti gli interventi di Giuseppe Serghieri, presidente dell’Accademia Medica Pistoiese e di Sandra Pisaneschi, consigliera di Opi Firenze-Pistoia.

A Borgo San Lorenzo saranno presenti, oltre alle associazioni e ai sindacati, Cristina Becchi vicesindaca e assessora alla Formazione del Comune di Borgo San Lorenzo, Carlotta Tai assessora ai Servizi alla persona del Comune di Borgo San Lorenzo, Alberto De Paola direttore alle Attività Formative Cdl Infermieristica Unifi sezione Borgo San Lorenzo, Paolo Zoppi direttore del Dipartimento assistenza infermieristica, ostetrica e sanitaria, Glenda Galeotti dirigente Sos Dipartimento assistenza infermieristica, ostetrica e sanitaria gestione Mugello, Carlà Campa presidente della Società della Salute del Mugello, Claudia Capanni direttrice sanitaria all’Ospedale Borgo San Lorenzo, Stefano Chivetti presidente dello Studio Auxilium di Borgo San Lorenzo.

A Firenze, oltre ai sindacati, saranno presenti Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale Toscana, Simone Bezzini assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità Regione Toscana, Alessandra Nardini assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Ricerca della Regione Toscana, Dario Nardella sindaco di Firenze, Alessia Bettini vicesindaco di Firenze, Sara Funaro assessore all’Educazione e Welfare del Comune Firenze, Nicola Armentano capogruppo consiliare del Partito Democratico, Alessandra Petrucci rettrice Università degli Studi di Firenze, Christian Carulli presidente Cdl Infermieristica Unifi, Maria Cristina Canavese direttrice delle Attività Formative Cdl Infermieristica Unifi sezione Firenze, Niccoletta Castrini formatrice Cdl Infermieristica Unifi, Leonardo Martelli formatore Cdl Infermieristica Unifi, Maria Visceglia formatrice Cdl infermieristica Unifi, Lucia Gigli formatrice Cdl Infermieristica Unifi, Mauro Spotti formatore Cdl Infermieristica Unifi, Emanuele Gori direttore sanitario Asl Toscana Centro, Paolo Zoppi direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria, Claudio Baldini dirigente SOC Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria Firenze, Patrizia Grassi dirigente SOS Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria Gestione Sud-Est, Antonio Gant dirigente SOS Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria Gestione Nord-Ovest, Marco Nerattini presidente Società della Salute di Firenze, Angela Brandi direttore Dipartimento Professioni Sanitarie Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Maria Teresa Mechi direttore Sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Francesca Bellini direttrice Sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Patrizia Mondini già Direttore Infermieristico Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Simone Del Regno della direzione Infermieristica Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.

A Empoli, oltre ad associazioni e sindacati, parteciperanno Enrico Sostegni presidente della Commissione 3 Politiche per la Salute del Consiglio regionale, Fabrizio Biuzzi assessore Sport, Associazionismo e Volontariato del Comune Empoli, Giuseppe Torchia sindaco del Comune di Vinci, Paolo Pomponi sindaco del Comune di Montaione, Daniela Di Lorenzo, assessora alla Sanità Comune Montespertoli, Alessio Falorni presidente dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Manuela Marcucci già direttrice Attività Formative CDL Infermieristica UNIFI sez. Empoli, Lucia Salvadori – Attività Formative CDL Infermieristica UNIFI sez. Empoli, Sara Cappelli formatrice CDL Infermieristica UNIFI, Paolo Zoppi direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria, Loriana Meini - Dirigente SOC. Ass. Infer., Ostetr. e San. Empoli, Silvia Guarducci direttore Sanitario Ospedale Empoli.

A Pistoia, oltre ai sindacati, Alessandro Tomasi sindaco del Comune di Pistoia, Anna Maria Celesti vice sindaca del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese, Luca Baroncini sindaco del Comune di Montecatini Terme, Luca Benesperi sindaco del Comune di Agliana, Luca Marmo sindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Lucia Baldi direttrice delle Attività Formative CDL Infermieristica UNIFI sez. Pistoia, Emanuele Ginori formatore CDL Infermieristica UNIFI, Paolo Zoppi direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria, Paolo Cellini dirigente SOC Dip. Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria Pistoia, Monica Chiti dirigente SOS Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetr. e San. Gestione Pistoia, Fabio Pronti dirigente SOS Dipartimento Assistenza Infermieristica, Ostetrica e San. Gestione Valdinievole, Daniele Mannelli direttore della Società della Salute Pistoiese, Carla Valeria Contini del Comitato di Partecipazione della Società della Salute Pistoiese e Giuseppe Seghieri presidente dell’Accademia Medica Pistoiese.

Fonte: Ufficio Stampa