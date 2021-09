Ponte pedonale a Serravalle, FdI-Cdx: "Nessuna manutenzione ordinaria"

Sopralluogo di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli presso la passerella del ponte pedonale di Serravalle.

"Dopo un’interrogazione scritta all’Assessore Bellucci sulle manutenzioni operate, la risposta ha dello sconcertante. Dalla realizzazione molti anni fa nessuna manutenzione straordinaria per sostituire le assi navali, nonché sarà disattesa l’installazione di una griglia metallica come suggerito dall’ingegnere progettista. Nulla poi è previsto a breve per risolvere il problema.

Insieme ai consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese anche alcuni ambulanti del mercato di Empoli, i quali hanno manifestato la preoccupazione di un’eventuale chiusura del passaggio vista la situazione pericolosa di assi inchiodate in via approssimativa e di altre totalmente sconnesse e basculanti.

L’Amministrazione Barnini tanto attenta all’abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non risolvesse a breve il problema rischierebbe di cagionare disagi ai portatori di handicap, alla cittadinanza tutta ed economici agli operatori".

Fonte: FdI-Centrodestra per Empoli - Ufficio stampa