Sede vaccinale a Torrita di Siena in occasione della Festa al Piano

Sabato 18 a Torrita di Siena, in occasione della Festa al Piano, l’Asl Toscana sud est ha allestito una sede vaccinale ad accesso libero per tutti coloro che lo vorranno nella sede della Pubblica assistenza, in piazza Giovanni Falcone 7. Le persone potranno presentarsi direttamente, senza bisogno di prenotazione.

Un’iniziativa che sarà replicata domenica 26 in occasione della Fiera del Ponte alla stazione di Montepulciano. In quell’occasione, sempre con la medesima modalità dell’accesso libero, la vaccinazione si svolgerà nella sede dell’Croce Rossa Italiana, in via Firenze 4, dalle 11 alle 17.

Proseguono in parallelo le presenze del camper vaccinali alle manifestazioni. Sabato 18, dalle 16 alle 19, sarà a Radicondoli, in piazza Matteotti, per l’iniziativa denominata “Il vaccino più vicino” in occasione della presentazione della locale squadra di calcio e di un volume sulla sua storia sportiva. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia.

Il camper scolastico, con orario 8-13.30, si muoverà invece con il seguente programma: domani, venerdì 17, Montepulciano, via San Martino; martedì 21, Poggibonsi, area adiacente istituto “Roncalli”; mercoledì 22, Chianciano Terme, parcheggio “Artusi”; giovedì 23, Abbadia San Salvatore, piazzale antistante “Avogadro”; venerdì 24, Piancastagnaio, piazza 150° Unità d’Italia; lunedì 27, Siena, prato di Sant’Agostino.