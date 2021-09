Sta per tornare a Volterra la Deposizione di Rosso fiorentino dopo il restauro

Conto alla rovescia per il restauro della Deposizione di Rosso fiorentino, opera di proprietà della Parrocchia della Basilica Cattedrale di Volterra, reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Friends of Florence (https://www.friendsofflorence.org). Il progetto di restauro è stato avviato dall’ex Soprintendente Archeologia, Belle e Arti Paesaggio di Pisa e Livorno, Dott. Andrea Muzzi, e portato avanti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, diretta da Esmeralda Valente, con la supervisione del funzionario storico dell’arte Dott. Amedeo Mercurio e del funzionario restauratore Dott.ssa Elena Salotti.

Nella sala di Rosso Fiorentino, dove si conserva il dipinto, è stato ultimato l’allestimento del cantiere visibile al pubblico tramite una vetrata; i visitatori, pertanto, potranno ogni giorno osservare in diretta le varie operazioni di restauro, mentre un video-diario, tramite uno schermo posto all’esterno della sala, racconterà la storia dell’opera e illustrerà le varie fasi di lavorazione eseguite da Daniele Rossi e dai suoi collaboratori. La Pinacoteca resta aperta con i medesimi orari (dalle ore 9,00 alle ore 19,00) e le solite modalità di accesso (GreenPass).

Ieri mattina, sul cantiere, oltre al restauratore Daniele Rossi e all’esperto dei supporti lignei Roberto Buda, erano presenti il Sindaco di Volterra Giacomo Santi, la Vice-Sindaca Eleonora Salvini, l’Assessore alle Culture Dario Danti, il funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno Dott. Amedeo Mercurio, l’incaricato dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Diocesi di Volterra Dott. Andrea Falorni, il segretario comunale Dott. Stefano Bertocchi, il responsabile del settore cultura del Comune di Volterra Arch. Alessandro Bonsignori, il Direttore della Pinacoteca civica di Volterra Dott. Alessandro Furiesi.

L’opera in questione, conosciuta e pubblicata su qualunque testo di storia dell’arte, che ebbe la fortuna di essere apprezzata da Gabriele D’Annunzio e ricostruita fisicamente in fotogrammi cinematografici da Pier Paolo Pasolini, riesce ancora oggi a innescare e sviluppare in artisti contemporanei idee, storie e soluzioni formali e informali per costituire e contaminare nuove forme d’espressione artistica.

I restauratori, con la supervisione della Soprintendenza, inizieranno ad operare facendo un lavoro istruttorio di conoscenza della Deposizione attraverso gli strumenti che la scienza moderna mette a disposizione. Infatti, le indagini diagnostiche, le analisi chimiche e fisiche, permetteranno di attraversare gli strati del colore con macchinari che faranno scoprire i segreti che si celano sotto ai colori puri o mescolati di “rosso”, permettendo, così, di decifrare i disegni e i cambiamenti che sono intervenuti durante la realizzazione del dipinto. Si avranno, quindi, risposte certe sulla composizione della tavolozza pittorica del Rosso e sui leganti che sostengono gli strati pittorici della Deposizione. Inoltre, verranno approfondite la conoscenza del legno e i movimenti intervenuti nella struttura che lo sostiene: il legno, infatti, è ancora vivo e soffre delle compressioni e dei restauri avvenuti nel corso del tempo.

Le indagini preliminari e i risultati ottenuti saranno presentati e divulgati nei prossimi mesi e saranno visibili sia su pannelli che on-line; solo successivamente si procederà al vero e proprio restauro.

Fonte: Ufficio stampa