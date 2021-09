Nei giorni scorsi sono avvenuti ripetuti atti vandalici contro il Consolato Israeliano a Firenze e il suo rappresentante.

Sono infatti state vilipese le insegne del Consolato e nella notte di mercoledì è stata vandalizzata l’automobile del Console onorario Marco Carrai.

Il Consolato di Israele a Firenze e il sindaco Dario Nardella hanno condannato fortemente questi atti.

"Esprimo a nome mio personale e della città di Firenze la più ferma condanna per gli episodi di vandalismo contro la sede del Consolato di Israele a Firenze e l'auto consolare - ha dichiarato il primo cittadino -. Totale solidarietà

all'ambasciatore israeliano a Roma Dror Eydar per questi gesti vigliacchi che non avrei mai voluto vedere in una città civile, aperta e universale come Firenze. Spero che vengano individuati l più presto i responsabili di questi gesti".