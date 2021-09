Coronavirus Toscana, 494 contagi

Contagi 17 settembre, casi in lieve ascesa

I nuovi casi registrati in Toscana sono 494 su 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,71% (7,7% sulle prime diagnosi).

I dati sono in ascesa, seppur lieve, rispetto a ieri. I dati sono stati diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Per quanto riguarda le vaccinazioni invece, coloro che devono ricevere il richiamo da quest'oggi possono recarsi liberamente negli hub dopo l’intervallo minimo previsto tra prima e seconda dose per i vaccini Pfizer (21 giorni) e Moderna (28 giorni). I vaccini attualmente somministrati sono 5,164 milioni in Toscana.

Altre informazioni giungeranno con il bollettino della Regione e delle Asl.

