Documentario su Astori a Firenze: appuntamento alla Limonaia di Villa Strozzi

Un film per ‘raccontare’ Davide Astori attraverso le testimonianze di amici, giocatori e allenatori che lo hanno conosciuto: da Gianluigi Buffon a Stefano Pioli, da Borja Valero a German Pezzella, Salvatore Sirigu, Giorgio Chiellini.

Lunedì 20 settembre alle ore 21, alla Limonaia di Villa Strozzi, si terrà la proiezione del documentario “DAVIDE - Ritratto del capitano Astori”, uscito a luglio scorso sul canale YouTube di Edera. Un’occasione per ascoltare le parole degli ospiti che parteciperanno alla serata in ricordo del capitano viola, raccontando tutto ciò che sta dietro al meraviglioso lavoro dei volontari di Cure2Children.

L’ingresso è a offerta libera. Per accedere, sarà necessario esibire il Green pass. La capienza è limitata (150 posti), per questo per partecipare sarà necessaria la prenotazione.

EDERA

Ideata, scritta, realizzata e autofinanziata da un gruppo di otto ragazzi di vent’anni che si sono costituiti in un’associazione culturale senza scopo di lucro, Edera prosegue la propria strada all’insegna del motto “La cultura cresce ovunque”.

Fonte: Ufficio Stampa