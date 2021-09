Gabbanini (San Miniato Promozione): "Iniziative simili e sovrapposte della Compagnia del Tartufo, facciamo chiarezza"

La Fondazione San Miniato Promozione, ente a partecipazione pubblica, seguendo un programma largamente diffuso ogni anno anche in preparazione alla Mostra del Tartufo Bianco che si tiene negli ultimi fine -settimana del mese di Novembre intende precisare quanto segue:

Nell'anno 2020 non è stato possibile effettuare la Mostra del Tartufo Bianco in relazione a quanto previsto dai DPCM a tutela della salute pubblica per la pandemia da Covid 19. La Fondazione ha comunque organizzato varie iniziative sia in diretta streaming, sia supportando le fiere e le sagre delle diverse frazioni del Comune, senza dimenticare i cooking show con la partecipazione di vari settori dell'economia locale e di chef di livello

In parallelo, dopo il cambiamento dei membri del CdA e del Presidente, in data 19 Giugno 2020 è nata sul territorio un' Associazione di privati cittadini denominata "La Compagnia del Tartufo di San Miniato", con l'intento apprezzabile di promuovere le specificità enogastronomiche del territorio tanto da avviare e realizzare incontri di cooking show, stands e cene di degustazione, ma anche attività di simulazione di ricerca del tartufo.

L'Associazione vede alla guida le stesse persone che componevano il CdA di San Miniato Promozione, dunque figure competenti in materia.

Più volte in qualità di Presidente di SMP nominato dal Sindaco insieme ai nuovi membri del CdA, sono stato fermato in città da molti cittadini che hanno espresso la convinzione dell'esistenza di un'unica entità che comprendesse insieme SMP e la Compagnia del Tartufo di San Miniato. Da qui l'esigenza di fare chiarezza.

1) La Fondazione SMP è un Ente partecipato dal Comune e quindi con finalità pubbliche, creato per supportare i vari settori dell'economia locale a partire da quello del tartufo. La “Compagnia del Tartufo di San Miniato” è invece un'associazione privata, quindi indirizzata ad attività , indubbiamente apprezzabili, ma sempre e comunque sorrette da interessi particolari e privati.

2) La singolare somiglianza delle iniziative promosse può ingenerare nelle persone una confusione di identità anche in rapporto a una sovrapposizione degli eventi che vanno a coincidere con quelli organizzati dalla Fondazione SMP, secondo il cui statuto ha il compito di realizzare la Mostra annuale del Tartufo Bianco con tutta una serie di attività a supporto e che, da anni, si strutturano nella forma di stands, cooking show, degustazioni.

Tutto questo per fare chiarezza.

Marzio Gabbanini, presidente San Miniato Promozione