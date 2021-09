Incendio sul Monte Serra, piromane condannato a 12 anni

È stato condannato a 12 anni di reclusione Giacomo Franceschi, 40 anni, il piromane accusato di aver appiccato il fuoco il 24 settembre 2018 sul Monte Serra: l'incendio durò giorni e distrusse 1300 ettari di boschi, oliveti e coltivazioni coinvolgendo il comune di Vicopisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e Campo dei Lupi, il comune di Vecchiano, in località Avane, e il comune di Calci, nella frazione Tre Colli.

Il tribunale ha condannato Franceschi anche al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili: 250mila euro per il Comune di Calci, 100mila euro per quello di Vicopisano, 10mila per l'associazione di volontari antincendio Gaib di cui era membro e 5mila euro a un'associazione ambientalista locale.