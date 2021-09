Incidente sul lavoro a Gambassi, operaio cade da una scala: interviene Pegaso

Questa sera, poco prima delle 19, si è verificato un incidente sul lavoro nel territorio di Gambassi Terme. Da quanto si apprende, un uomo di circa 40 anni sarebbe caduto da una scala riportando un trauma cranico. E' successo in un'azienda vinicola nella frazione di Case Nuove.

Sul posto i soccorsi con un'automedica, un'ambulanza, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri. L'uomo è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso a Firenze all'ospedale di Ponte a Niccheri. Sempre dalle prime informazioni, il 40enne è stato in seguito trasferito a Careggi, in prognosi riservata.

Intervenuta inoltre la Medicina del Lavoro per gli accertamenti del caso.