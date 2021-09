Lavori Fi-Pi-Li, dal 19 settembre si ritorna a 3 corsie

Dopo 9 mesi dalla frana tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa e il conseguente restringimento da 4 a 2 corsie sulla Fi-Pi-Li, dal 19 settembre cambia tutto. I lavori al km 10 sono in via di conclusione e c'è una data ufficiale, secondo quanto riporta il global service.

Dal 19 settembre la viabilità sarà così regolamentata: transitabilità di una corsia in direzione Firenze e di due corsie in direzione Pisa-Livorno. In questi mesi si è lavorato sulle opere strutturali in cemento armato. Avviato anche il ripristino della carreggiata per giungere alla prossima fase di cantiere che a partire dal 19 settembre vedrà riaprirsi una delle due corsie in direzione Firenze.

Dunque, come da foto, le corsie centrali saranno entrambi riaperte e i cantieri si posizioneranno esclusivamente sulla corsia di marcia in direzione Firenze. Il restringimento non sarà applicato in direzione Pisa, con le 2 corsie libere.