Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori per l'installazione di una nuova barriera antirumore, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Impruneta.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa