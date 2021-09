Mauro Corona sulla Montagna pistoiese consegna i suoi scacchi: "Pezzi unici e irripetibili"

Si è presentato un po’ emozionato e come sempre in abiti comodi. Lo scrittore Mauro Corona ha consegnato stamani i 32 pezzi da lui realizzati per la nuova associazione “Scacchi dinamici”. Custoditi in una bella valigetta di legno, andranno ad abbellire l’angolo degli scacchi realizzati a Prunetta, sulla montagna pistoiese. Corona ha accettato l’invito di Paolo Andreotti, dentista di professione e suo amico, nonché ideatore e presidente di “Scacchi dinamici”.

Invito accolto senza pensarci e con grande passione, tanto che si è messo di buona lena a intagliare i pezzi scegliendo il legno di cirmolo, il pino cembro. “Ho scelto questa pianta – spiega - perché mi sento in un momento di grande tenerezza. Il suo legno è profumato e inattaccabile dalle tarme e, quindi, potenzialmente eterno. Sono pezzi unici e irripetibili: li ho fatti solo per Paolo e nemmeno se dovesse chiedermeli Briatore potrei riprodurli. Anche se non ho mai giocato a scacchi ho molta stima e un po’ di invidia per chi ci riesce”.

Paolo Andreotti, da par suo, si è detto soddisfatto: “Per noi è un assoluto onore avere qua oggi uno dei più illustri scrittori contemporanei -ha detto-. Ringrazio Mauro Corona per lo stupendo dono che ci ha fatto anche sotto l’aspetto sociale: gli scacchi, infatti, è prima di tutto condivisione del proprio tempo in modo intelligente. Questo è lo stimolo per dare vita ad altre iniziative; già tante sono in programma e in fase di realizzazione sulla nostra montagna pistoiese”.

Corona ha anche consegnato una lettera ad Andreotti, specificando, con ironia, che gli scacchi da lui consegnati potranno essere utilizzati per qualsiasi scopo, anche quello di essere trinciati per farne un comodo e profumato cuscino.

Alla cerimonia erano presenti i sindaci di Pistoia, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio oltre ad altre, numerose autorità.

Fonte: Associazione 'Scacchi Dinamici'