Misericordia di Poggibonsi, camper per vaccinazioni alla festa del patrono

Domenica la Misericordia di Poggibonsi festeggerà il patrono S. Gregorio Magno con una Messa solenne in S. Maria Assunta, una sfilata di mezzi per le vie cittadine ed un aperitivo durante il quale saranno consegnati gli attestati di benemerenza ai volontari in base all'anzianità di servizio.

“Finalmente torniamo a festeggiare S. Gregorio che rappresenta un importante appuntamento di fraternità e convivialità per la nostra Misericordia - dice il Governatore Vallis Berti - elementi oggi più che mai importanti dopo un anno e mezzo di pandemia”

Nel giorno della festa, grazie alla disponibilità dell'USL Toscana sud est e dei Donatori Fratres, che hanno messo a disposizione il loro camper, sarà possibile fare la vaccinazione anti-Covid19 senza prenotazione (piazza Savonarola orario 9-12:30 e 16-19).

“Ringrazio i dirigenti dell'Asl e il Presidente del Gruppo Fratres Poggibonsi Giovanni Forconi per questa importante opportunità che spero i cittadini non ancora vaccinati colgano al volo - prosegue Berti - e approfitto per invitare tutti a passare a trovarci in piazza Berlinguer sabato, pomeriggio o sera, per conoscere il sistema di Protezione Civile del nostro comune.

Infine lunedì prossimo inizierà il corso per soccorritori che rappresenta una importante occasione per incrementare il numero dei volontari e che conta ad oggi già una ventina di iscritti. Permettetemi perciò di ringraziare queste persone che hanno deciso di 'mettersi in gioco' per il bene altrui; con loro ringrazio i nostri formatori ed istruttori e tutti quei volontari che in gioco si mettono già tutti i giorni e senza i quali non esisteremmo”.

Ulteriori dettagli su queste iniziative sui canali social della Misericordia di Poggibonsi o su www.misericordiapoggibonsi.org.

Fonte: Ufficio Stampa