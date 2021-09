Il Tennis Club di Empoli si apre al padel, inaugurazione di 2 campi

Verranno inaugurati sabato 18 settembre i due nuovi campi da padel recentemente aperti al ct Empoli di via Vacchereccia, tra Corniola e Pozzale. Il padel è in forte crescita in Italia, è un fenomeno sportivo in grado di coinvolgere non solo gli sportivi ed i tennisti ma tanti appassionati in maniera trasversale. Rappresenta un occasione di divertimento e socializzazione e può essere praticato a tutte le età.

Per festeggiare l'apertura sabato saranno possibili prove gratuite di gioco per tutta la giornata (da prenotare al 392.5227498). Dalle ore 18 sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti