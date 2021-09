Rapina un giovane spaccandogli la tibia, denunciato

Rapina un 33enne spaccandogli la tibia. Succede a Arezzo e il malvivente finisce nelle mani dei carabinieri.

Poche sere fa, in un parco del centro, un 37enne di origini tunisine ha avvicinato il 33enne (di origini nigeriane). Dopo una violenta colluttazione gli ha portato via alcune centinaia di euro. La vittima ha riportato la rottura della tibia, è stata portata in ospedale a Arezzo e soccorsa.

Il 37enne è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Dovrà rispondere di rapina aggravata.