San Giuliano Terme piange Carla, la mamma di Domenico Marco Verdigi

Il Pisano, e San Giuliano Terme in particolare, piange la scomparsa della concittadina Carla Verdigi mamma di Domenico Marco Verdigi, il giovane che 17 anni fa sacrificò la sua vita per salvare due bambini che stavano annegando a Marina di Pisa.

Da questa tragica scomparsa, avvenuta il 21 agosto 2004, i genitori Carla e Andrea hanno fondato un'associazione a nome di suo figlio. Quell'eroico gesto che ha permesso il salvataggio di due vite, portandolo via dai suoi affetti, è valso a Domenico Marco la Medaglia d'Oro al Merito Civile.

Ieri, giovedì 17 settembre, la mamma Carla Verdigi è improvvisamente scomparsa e la sua città, San Giuliano Terme, la ricorda anche nel suo attivo impegno con l'associazione. Il cordoglio del sindaco Sergio Di Maio: "La storia della loro famiglia, legata alla vicenda di Domenico Marco, la conosciamo tutti. Rappresenta un esempio per noi amministratori e per tutta la comunità: la dimostrazione di come anche da un fatto tragico come la morte di un figlio possa nascere una realtà in grado di migliorare la vita di tantissimi bambini in situazioni di difficoltà, come, appunto, l'associazione che porta il suo nome. Carla e Andrea hanno dedicato all'AssociazioneVerdigi ogni giorno della loro vita da diciassette anni a questa parte. Non possiamo fermare il dolore, ma possiamo promettere ad Andrea una cosa: che non sarà mai da solo. A lui vadano le condoglianze di tutta la comunità e un grande abbraccio da parte mia".

Centinaia i commenti commossi sotto al post pubblicato su facebook dal sindaco. Tanti i cittadini che si stringono intorno alla famiglia e al marito Andrea.

"Ho appreso con dolore dell'improvvisa scomparsa di Carla - scrive in una nota l'assessora regionale Alessandra Nardini - insieme al marito Andrea, ha saputo trasformare questo enorme dolore e il sacrificio dell'amato figlio nella rinnovata possibilità di aiutare gli altri, attraverso un'associazione intitolata a Marco e fondata per sostenere le bambine e i bambini in difficoltà. In questi anni ho potuto conoscere da vicino il valore dell'attività dell'associazione e l'impegno instancabile di Carla e Andrea. A lui le mie più sentite condoglianze e un abbraccio che viene davvero dal cuore".