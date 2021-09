Tenta la fuga con 46 dosi di cocaina addosso: arrestato a Viareggio

Ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un inseguimento dalla polizia, e trovato in possesso di 46 dosi di cocaina. E' successo a Viareggio, dove un 29enne marocchino è stato arrestato in flagranza di detenzione per spaccio.

L'uomo è stato bloccato in via Ponchielli, vicino alla ferrovia, dopo una segnalazione pervenuta da cittadini. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di un sacchetto di cellophane, sequestrato, contenente 46 dosi di cocaina per un totale di 21,4 grammi e dell'hashish. Con se aveva anche alcune banconote nascoste tra i vestiti da 10 e 20 euro, per un totale di 220 euro.

Si è svolta l'udienza per direttissima al Tribunale di Lucca, e il 29enne è stato condannato a 2 anni di carcere e al divieto di dimora in provincia di Lucca.