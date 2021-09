Trasporto scolastico, a Vinci serve firmare il 'patto di corresponsabilità'

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a partire da lunedì 20 settembre il servizio di trasporto scolastico sarà a regime anche per le scuole secondarie di primo grado, sia di Vinci che di Spicchio Sovigliana, pertanto gli studenti effettueranno l'orario completo delle lezioni, con uscita alle ore 13.50 (consultare la tabella riassuntiva pubblicata sul sito del Comune di Vinci).

Patto educativo di corresponsabilità:

Inoltre, il Comune avvisa le famiglie che hanno richiesto il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2021/22, che devono compilare, sottoscrivere e restituire in tempi brevi il Patto educativo di corresponsabilità (scaricabile dal sito del Comune).

Con il patto, si stabiliscono innanzitutto alcune precondizioni per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato:

- l’assenza di sintomatologia, vale a dire tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori.

Per chi ha difficoltà a scaricarlo dal sito del Comune, dalla prossima settimana le assistenti presenti sugli scuolabus procederanno alla consegna del modello cartaceo, che dovrà essere debitamente compilato e restituito con in allegato le copie del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori.

Dovrà essere restituito nelle modalità seguenti:

via email all'indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it

via pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it

oppure consegnati alle assistenti presenti sugli scuolabus

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa