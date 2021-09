Cordone (Lega): "Anche a Gambassi Terme e a Montaione si possono firmare i 6 referendum sulla Giustizia"

Il Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone, informa la cittadinanza che presso le Sedi comunali di Gambassi Terme e di Montaione nella Valdelsa fiorentina, si possono firmare i 6 Referendum costituzionali per la Giustizia giusta, fino al giorno martedì 28 settembre c.a. . Per quanto riguarda Gambassi Terme, i cittadini interessati possono sottoscrivere i 6 Referendum(muniti di un documento d'identità), presso la Sede comunale, di via Garibaldi, ufficio Anagrafe-Elettorale ubicato a piano terra, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18; per quanto riguarda Montaione, i 6 Referendum costituzionali, possono essere firmati presso la Sede comunale, piazza Municipio 1 all'ufficio Segreteria al 1° piano con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18. Per Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI) e per Marco Manuelli, a nome del gruppo consiliare gambassino, è importante sottoscrivere i Referendum in argomento, per ammodernare una volta per tutte la Giustizia e l'apparato giudiziario in Italia.-

Marco Cordone

(Consigliere Nazionale ANCI/Lega Salvini Premier)

Marco Manuelli

(Consigliere comunale - Capogruppo /Lega Salvini Premier,

presso il Comune di Gambassi Terme)